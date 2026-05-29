スイムウェアブランド「スピード（Speedo）」の、タウンユース可能なスイムウェアを揃えるライフスタイルライン「スピード ブレス（Speedo breath）」が好調だ。全ての商品に紫外線カット効果のある生地を使用していることから、近年の暑さ対策需要拡大に伴い、紫外線対策アイテムとしての注目が高まっており、右肩上がりに売上を伸ばしているという。【画像をもっと見る】年々夏の暑さが過酷になり、暑い季節の長期化が進む中