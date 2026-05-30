佐世保市で2階建てアパートが全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 29日午後8時頃 佐世保市若葉町で「2階建ての共同住宅の1階から 炎が出ている。逃げ遅れている 人がいるかはわからない」と付近の住民から消防に通報がありました。 警察と消防によりますと、6世帯が入居する2階建てアパートから火が出て、約150平方メートルを全焼し約2時間40分後に消し止められました。 この火事