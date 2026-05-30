プロ野球・日本ハムは30日、有原航平投手を1軍登録、達孝太投手の登録を抹消しました。有原投手は今季5試合に先発し1勝4敗、防御率8.23の成績。前回は4月26日のオリックス戦で4回途中8失点となり、翌日に登録を抹消されました。ファームでは直近5月23日のヤクルト戦で5回被安打4、4奪三振、無失点の内容。3試合登板し、1勝0敗、防御率1.80としました。抹消された達投手は前日の巨人戦で6回途中4失点で敗戦投手となりました。ここま