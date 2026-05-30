◇ア・リーグホワイトソックス 4X―3（延長10回） タイガース（2026年5月29日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が29日（日本時間30日）、本拠でのタイガース戦に「2番・一塁」で先発し、3回に右脚を負傷して途中交代した。ウィル・ベナブル監督は試合後のインタビューで、一夜明けた30日（同31日）にMRI検査を受ける予定を明かし「ハムストリングを痛めたので数週間かかる」との見通しを語った。負傷者リス