お笑い芸人・タレントの山口智充さんが自身のインスタグラムで?朝活?の様子を投稿しました。 【写真を見る】【 山口智充 】「朝5時！チャリで海まで！」朝活でクリエイティブか「いい『もの』しか出てこない」山口さんは「土曜日、朝5時！チャリで海まで！」とテキスト。颯爽とした表情でサングラスをかけ、青空を見上げる写真を投稿しました。 続けて複数の、早朝の海と空の写真を投稿。「気持ちいい〜！！」と、声が