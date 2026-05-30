嵐の松本潤（42）が29日、自身のインスタグラムを更新。嵐ラストツアーで身につけているアクセサリーの秘密を明かし、反響を呼んでいる。31日に東京ドームでラストステージを迎える嵐。松本は「1998年、まだ嵐としてデビューする前に初めてLAに行った時に買ったChrome Hearts。当時、値段にかなりビビったけど、一世一代の大勝負ばりの気持ちで思い切って買ったモノ」と思い出のアクセサリーを公開した。「あれから28年が経