台風などによる水害が多発する時期を前に、荒川の河川敷で河川の氾濫などを想定した大規模な訓練が行われました。きょう午前、東京・板橋区の荒川河川敷で行われたのは、河川の氾濫や土砂災害などを想定した大規模な水害対策訓練です。台風や集中豪雨などによる水害が多発する時期を前に、東京消防庁と板橋区が合同で開催したもので、およそ600人が参加しました。東京消防庁の市川博三消防総監は「関係機関と緊密に連携しながら、