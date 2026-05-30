「ロッテ−阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神・藤川球児監督（４５）が試合前に取材対応し、出場選手登録を抹消された福島圭音外野手（２４）について言及した。福島は２９日の同戦に「７番・指名打者」で先発出場し、２打数無安打１四球だった。指揮官が目を向けたのは七回１死、四球で出塁後のプレー。続く伏見への４球目に二盗を決めるも、伏見は空振り三振に倒れていた。指揮官は「エンドラン（のサイン