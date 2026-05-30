30日放送のテレビ大阪『大阪43市町村を大調査！誰も知らんキング』（後7：54）は、「空白期間の長い復活グルメ」ランキングが紹介される。【写真多数】大阪の復活グルメ…信濃そばを継承する「いなの路」、うなぎの「じん田」など独自の視点で大阪府43市町村を徹底リサーチし、番組オリジナルのランキングを作成。住んでいる人でも気づかない大阪の魅力を再発見できるバラエティー番組。大阪には、長年愛されながらもさまざ