お笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之（47）が、30日放送のTBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）を体調不良のため欠席した。相方の塙宣之は番組冒頭、「さっきまでスタジオにいたんだけど、声がまったく出ない。これは無理だなということで、大事を取ってお休みにさせていただいた」と経緯を説明した。塙によると、不調の兆しは前日の漫才ライブの時点からあったという。ライブの締めを飾る歌ネタで、井上陽