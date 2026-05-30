「ロッテ−阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神・藤川球児監督（４５）が試合前に取材対応し、下村海翔投手（２４）について今後のプランを明かした。下村は２９日、２軍本拠地のＳＧＬで行われた残留練習で、実戦形式のシート打撃に登板。打者１５人に対して４安打で１四球１死球。実戦形式では最多となる５４球を投げていた。指揮官は「あす、あさってにきっちり回復すれば来週。来週にまた３イニング、４５球