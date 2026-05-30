日本代表がアイスランド代表と対戦する森保一監督率いるサッカー日本代表は5月31日、国立競技場でアイスランド代表と対戦する。アイスランド戦に臨む選手も全員が合流し、前日練習を迎えるなか、日本サッカー協会（JFA）が公式Xに投稿した限定プレゼントが「早めにゲットしに行きます」「ほしい」など注目を集めている。アイスランド戦では、「KIRINブース」にて、キリン「勝利のハチマキ」が、観戦チケット1枚を提示するとも