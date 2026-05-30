俳優舘ひろし（76）が30日、東京・調布駅で、一日警察署長任命式とトークイベントに出席した。オープンカーからのレッドカーペット、任命式、トークショーを多くの人が見守り、歓声を送った。終了後、取材に応じた舘は「大勢の人が参加してくれて励みになりました。みんな『免許返納！？』を見てくれるといいなと思います」と、6月に公開を控える主演映画についても語った。一日警察署長を務めることは十数年ぶりになるそう。恥ず