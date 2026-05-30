本拠地フィリーズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が29日（日本時間30日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席に2戦連発となる10号ソロを放った。観戦に訪れたレジェンドOBも大喜びだ。3回1死で迎えた第2打席。フィリーズ先発ウィーラーの変化球をとらえると、打球は右翼スタンドに飛び込んだ。飛距離374フィート（約114メートル）、打球速度99.9マイル（約160.8キロ）の一発は、2戦連発の10