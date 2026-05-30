松島かのんが、5月26日（火）発売のアイドル誌「BOMB」の水着グラビア別冊『BOMB Love Special 2026』のグラビアに登場した。 松島かのん『BOMB Love Special 2026』 松島かのん『BOMB Love Special 2026』 制コレ22準グランプリの松島かのんが、二十歳になって初グラビアを披露。愛媛が生んだ奇跡のボディは、オレンジ色の鮮やかなチューブ水着もシックな柄の黒ビキニもどちらも見どころ充分。 表紙を飾るのは沢口