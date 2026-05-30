昨年末、Netflixで大ヒットを記録した恋愛リアリティショー『ラヴ上等』に参加し注目を集めたショーダンサー、“あも”ことAMOが26日、自身のInstagramを更新し、休日の一コマを公開し、ファンを喜ばせた。【写真】『ラヴ上等』AMO、キュートな網タイツバニーガール姿『ラヴ上等』は、日本初となる“ヤンキー”の男女が血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」を舞台に、元暴走族総長