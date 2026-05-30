7月10日より東京・名古屋・大阪にて上演されるミュージカル『ETERNITY（エタニティ）』より、メインビジュアルとプロモーション映像、出演キャストの動画コメントも解禁された。【写真】小池徹平、“童顔”イメージを裏切る役を「楽しんでいます」本作は、2024年・2025年の韓国初演・再演ともにチケットが即日完売し、客席占有率96％、観客評価9.8点という驚異的な記録で大学路（テハンノ）を熱狂させた“永遠のグラムロック・