記事ポイント2026年5月29日から気象警報などの仕組みが大きく刷新されました河川氾濫に関する注意報・警報が新設され、洪水注意報・警報は大雨カテゴリーに統合されました気象予報士・斎藤義雄の監修によるTBSラジオホームページの解説ページで変更点が確認できます 2026年5月29日（金）、防災気象情報の仕組みが全面的に見直されました。これまで「警報」「警戒情報」「危険情報」といった名称がカテゴリーごとに統一されて