◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（３０日・エスコンフィールド）巨人の田和廉投手（２３）が３０日、出場選手登録を抹消された。この日の日本ハム戦（エスコン）で今季初登板初先発する西舘勇陽投手（２４）の登録に伴い、代わりに誰かを抹消する必要があり、リフレッシュの意味を込めて田和が抹消となった。早大からドラフト２位で入団したルーキーの田和はリリーフとして開幕１軍入り。球団の新人最長記