記事ポイント自認シマエナガのポップアップショップがTSUTAYA レイクタウンで2026年6月14日まで延長開催中アクリルキーホルダー・木製マグネット・アクリルマグネットなど追加グッズが新登場購入者全員にマグネット型しおりのプレゼント、2,200円以上購入で卵型缶バッジも贈呈 YouTubeやInstagramを中心に活動するキャラクター「自認シマエナガ」が、埼玉県越谷市のTSUTAYA レイクタウンでポップアップショップを展開していま