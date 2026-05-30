◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月３０日、美浦トレセンスプリングＳからの直行でダービー制覇を狙うアウダーシア（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）は、僚馬のリアライズシリウスが上がった直後の坂路で４ハロン６７秒１―１５秒９。一歩一歩を踏みしめるように力強く駆け抜けた。手塚久調教師は「リラックスしていて問題なく、変わりなく来ています。精神的に落ち着