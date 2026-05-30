ＡＫＢ４８の小栗有以が、横浜ＤｅＮＡベイスターズのユニホーム姿を披露し絶賛の声が寄せられている。小栗は３０日までに自身のインスタグラムを更新。「年に一度の貴重なベイスターズコーデ」と記すと、「ＯＧＵＲＩ」の名前が入ったユニホーム姿で球場をバックに笑顔を見せるショットなどを多数アップした。この投稿には「かあいい〜！！」「心から大好き！」「ゆいゆい可愛すぎるよ」「ミラクル可愛い〜！！」「顔面重要