◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―阪神（３０日・ＺＯＺＯマリン）ロッテの安田尚憲内野手が今季初めて１軍に合流した。ファームでは今季４４試合に出場し打率２割９分９厘を記録しており「真っすぐをしっかりはじけるようにやってきた感じです」と直球の対応に力を入れたと明かし「結果出すためにしっかり準備してきたので、１軍でもしっかり、はじけるようにやっていきたいなと思います」と意気込んだ。昨季は９