◆米大リーグドジャース―フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４点リードの５回２死走者なしで迎えた３打席目は中前打を放ち、５試合ぶりのマルチ安打をマークした。２戦連発となる１０号にも期待がかかる一戦。初回先頭の１打席目は外角低めのカーブにバットが空を