俳優の舘ひろしが３０日、東京・調布市駅前広場で一日警察署長任命式とトークイベントを行い、６月１９日公開の主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督）をアピールした。プライベートでは自動車免許を所持しており、自宅からゴルフの練習場に行く際に短距離ながら運転するという。３月に７６歳を迎え、免許を返納する可能性について「自分がコントロールできないことがあったら免許を返納しようかと思ってます」と明かした。