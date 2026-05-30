「子どもにつらい道を歩んでほしくない」「夢を見るのではなく現実を見て」――そう考えるのは親の愛でしょうか、それともエゴなのでしょうか。今回は、筆者の友人一家に起こった“自分の夢”に関するエピソードを紹介します。 進学しないと言い出した弟 私が小さいころに両親が離婚したため、母は女手一つで私と弟を育ててくれました。 母はシングルマザーだからという理由で私たちが不自由しない