メ～テレ（名古屋テレビ） 3月から運転を見合わせていたJR高山線の一部区間が、30日から運転を再開しました。 JR高山線では、岐阜県飛騨市の杉原駅と富山市の猪谷駅の間にある「第2宮川橋梁」で、橋脚の地盤が川の流れで削られているのが確認され、3月から運転を見合わせていました。 JR東海によりますと、地盤を強化するなどの復旧作業を進め安全が確認されたことから、30日の始発列車から杉原－猪谷間の