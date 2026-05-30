阪神・藤川球児監督が３０日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）前に取材に応じ、京都・伏見工高（現京都工学院高）ラグビー部元監督の山口良治さんが８３歳で亡くなったことを悼んだ。自ら「山口（良治）先生なくなりましたね。ショックですね」と切り出すと、現役時代に球団で講演を聞いた際の思い出を口にした。「タイガースで星野監督の時に（山口先生を）呼んでいただいてね。講演をね、鳴尾浜で受けたんです。もういまだに覚えてます