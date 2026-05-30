「非常に当惑しているというのが正直なところだが、これまでやってきた通り、これからも自分たちの役割を全うする」。大韓サッカー協会の鄭夢奎（チョン・モンギュ）会長が辞意を表明するなど落ち着かない雰囲気の中でも、韓国代表の洪明甫（ホン・ミョンボ）監督は北中米ワールドカップ（W杯）に集中すると強調した。韓国代表チームは30日（日本時間）、米ユタ州ソルトレークシティー近郊ヘリマンの北中米W杯事前キャンプ地で「昨