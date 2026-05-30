プロ9年目のロッテ・安田尚憲内野手（27）が30日、今季初めて1軍に昇格した。14時からの阪神戦（ZOZOマリンスタジアム）でスタメン出場の見込みだ。阪神戦の試合前練習に合流。フリー打撃などで汗を流し「（打撃の）結果を出すためにしっかり準備した」と話した。今季は2軍でここまで44試合で打率・299、1本塁打、7打点。直近3試合で12打数6安打の打率・500と復調気配を示していた。1軍昇格は29日の夜に伝えられたといい「