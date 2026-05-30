エリート建築士の夫と5歳の息子を持ちながら不倫を続ける“シタ妻”が、我が子をめぐり「母性なんてこれっぽっちも分からない！私は欠陥品！？」と仰天発言をし、夫を驚愕させた。【映像】不倫妻・美月（桜井日奈子）の“怪演”シーン5月29日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、悪性腫瘍の転移で「余