アメリカのヘグセス国防長官はシンガポールで行われている国際会議で演説し、中国を名指しして「いかなる国家もアメリカや同盟国の安全を脅かすことはできない」とけん制しました。ヘグセス国防長官：中国を含むいかなる国家も、覇権を押し付け、我が国や同盟国の安全、繁栄を脅かすことはできない。ヘグセス氏は日本時間30日午前9時半過ぎ、アジア安全保障会議で演説し、中国をけん制した上で、インド太平洋地域でのアメリカの長