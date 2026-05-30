伏見工業高校ラグビー部監督としてチームを日本一に導き、「泣き虫先生」の愛称でテレビドラマ「スクール☆ウォーズ」のモデルにもなった山口良治さんが亡くなりました。83歳でした。山口良治さんは伏見工業高校ラグビー部監督として、1980年の全国高校ラグビー大会で、のちに日本代表でも活躍する平尾誠二さんを中心に、初優勝を果たしました。“泣き虫先生”として熱血指導で生徒たちを鍛え、日本一へと導くストーリーは、テレビ