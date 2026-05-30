新しいモノを使ってくれない犬たち 「せっかく新しいベッドを買ったのに、全然使ってくれない」「気に入ってもらえると思ったおもちゃに見向きもしてくれない」こんな経験を持つ飼い主さんは、少なくないでしょう。愛犬のためを思って選んだものほど、使ってもらえないと少しショックですよね。 しかし、実は犬が新しいモノを使ってくれないのは、動物として、ごく自然な反応なのです。 この記事では、犬がベッドや