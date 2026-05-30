2026年の父の日は、6月21日（日）。名店の味を自宅で楽しむ肉・海鮮ギフトや、日常を彩るご飯のお供、至福の時間を演出する銘酒、甘党のお父さんへ贈るスイーツまで。編集部が実食厳選した、おとなの週末お取り寄せ倶楽部ならではの逸品を揃えました。ツマミに晩酌の〆に!派手さはなくても実直な美味たちいつもより少し特別感のあるお取り寄せグルメの中から、気の利いた酒のツマミやご飯ものなど選りすぐりの商品をご紹介します。