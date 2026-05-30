All About ニュース編集部では、2026年5月13〜17日の期間、全国20代の男女241人を対象に、STARTO ENTERTAINMENT所属のタレントに関するアンケートを実施しました。その中から、バラエティ力が高いと思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：松田元太（Travis Japan）／61票2位にランクインしたのは、Travis Japanの松田元太さんです。Travis Japanの最年少メ