岡本は2試合ぶりの12号2ランを放った(C)Getty Imagesブルージェイズの岡本和真は現地5月29日に敵地で行われたオリオールズ戦に「4番・三塁」で先発出場。【動画】逆転劇の口火！岡本和真の豪快12号2ランをチェック5点を追う7回無死一塁。先発左腕トレバー・ロジャースの甘く入ってきた初球の高めまっすぐを思い切って引っ張り、左翼スタンドポール際へ突き刺した。打球速度108・3マイル（約174キロ）、飛距離397フィート（約