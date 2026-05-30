石川県金沢市の金沢城周辺の四季の変化を紹介する、花めぐりツアーが30日開かれ、参加した人たちが城内を彩る花の魅力に触れていました。金沢城公園で日差しを受けて咲くのは淡い紫色の「シラン」です。石川県が毎年実施している、城と庭のもてなし事業の四季の花めぐりツアーには、40人が参加し、金沢城公園と兼六園を見てまわりました。園内には様々な花や木など植物が自生していて、研究会のメンバーがガイド役となり、水面を彩