村上が負傷交代でファンから切実な声が届いた(C)Getty Images好調のホワイトソックスに激震が走った。打線を引っ張っていた村上宗隆が現地時間5月29日の本拠地タイガース戦の3回第2打席で二ゴロを放った後に途中交代。一塁へ全力疾走した際に右太もも裏を痛めた。【動画】ついに大台到達！村上宗隆、圧巻の20号アーチをチェック球団は村上について、右ハムストリングの張りで途中交代し、詳しい検査を受けていることを公表した