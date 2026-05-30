後継者に悩む経営者と創業をめざす人を結び付ける、事業承継が石川県内で過去最も多い引き合わせとなり、地域の活性化につながっていることが分かりました。2025年度、事業承継に成功した石川県七尾市中島町瀬嵐のカキ養殖業「木村功商店」です。50年以上にわたってカキの養殖を行っていた85歳の経営者から2025年、35歳の男性が経営を引き継ぎました。仲介した日本政策金融公庫では、2019年度から事業承継のマッチング支援を行って