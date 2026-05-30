All About ニュース編集部は5月13〜15日の期間、全国の30代の男女278人を対象に「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「カリスマ性があると思うSTARTO社所属の若手タレント」ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：ラウール（Snow Man）／97票2位にランクインしたのは、ラウールさんです。現在22歳でSnow Manのメンバーである