日本野球機構(NPB)は30日の公示を発表。阪神は島田海吏選手を1軍登録し、福島圭音選手を登録抹消しました。島田選手は、9年目の外野手で、2022年、2023年には連続で100試合以上に出場するなど活躍。昨季は28試合出場にとどまるものの、日本シリーズでスタメンを勝ち取るなど貢献しました。今季はファームで25試合に出場し打率.250の成績を残しています。今季初昇格で、1軍定着なるか注目です。一方、登録抹消となる福島選手は、今