◇MLB ドジャース-フィリーズ(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)ドジャース・大谷翔平選手が2試合連続の第10号ホームランを放ちました。「1番・指名打者」で先発出場している大谷選手は2点リードの3回裏、1アウトランナー無しの場面。相手先発ザック・ウィーラー投手のスプリットを引っ張ると打球はフェンスオーバー。ダイヤモンドを1周すると、ベンチに戻った際にはデーブ・ロバーツ監督から“ひまわりの種シャワー”を浴びせ