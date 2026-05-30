「ドジャース４−２フィリーズ」（２９日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、三回の第２打席で１０号ソロを放った。右腕・ウィーラーとの対戦。初球のバックドアを見極め、２球目の変化球を右翼へたたき込んだ。打球は弾丸ライナーで右翼フェンスを越えた。悠然とダイヤモンドを一周し、ベンチに戻るとロバーツ監督自らヒマワリの種をかけた。パヘズが２番に入って以降、指揮官自ら大