２９日、滋賀県愛荘町の住宅で火事があり、１人の遺体が見つかりました。 警察はこの家に住む６５歳の男を放火の疑いで逮捕しました。 警察などによりますと、２９日午後２時ごろ、滋賀県愛荘町で火事があり消防車など１３台が出動。 火は約２時間半後に消し止められましたが、木造２階建ての住宅約１３０平方メートルが全焼しました。 この火事で焼け跡から１人の遺体が見つかりました。 その後の捜査で警