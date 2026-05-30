元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが5月29日、自身のインスタグラムを更新。ハローキティのコラボレーショングッズの紹介撮影にショットを複数枚公開しました。 【写真を見る】【 辻希美・長女 】ハローキティのグッズに囲まれアンニュイスマイルコメントには「ﾐ・◦・ﾐ」まず1枚目は、白いドット柄のトップスを着た希空さんが、ハローキティのポーチや小物を両手に沢山抱えたカ