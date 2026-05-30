「ドジャース−フィリーズ」（２９日、ロサンゼルス）ドジャースのマックス・マンシー内野手が二回にチームトップとなる１３号ソロを放った。ホームに生還するとバックネット最前列に座っていたクレイトン・カーショー氏にガッツポーズを見せた。二回、難敵右腕のウィーラーが投じた高めのフォーシームを右中間席にたたきこんだマンシー。ダイヤモンドを一周すると、バックネット裏で観戦していたカーショー氏を発見。すると