徳島県小松島市ではシラス漁が本格化していて、夏の味覚「ちりめん」をつくるためのシラスの天日干しの光景がひろがっています。 小松島市の和田島漁港で水揚げされているのは、銀色に輝く特産のシラスです。 小松島市は徳島県の水揚げ量の半分を占めるほどシラス漁が盛んです。 シラスはマイワシやカタクチイワシの稚魚で、鮮度が落ちないよう漁港のすぐそばの加工場の釜で塩ゆでされます。 釜揚げされたシラスはか