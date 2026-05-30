日本テレビの田辺大智アナウンサー（29）が30日、MCを務める同局「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）に出演。双子が誕生したことを生報告した。番組エンディング間際、MCの中山秀征から「田辺アナからうれしいお知らせがあるそうです」と振られた田辺アナは「実はですね、先日双子の女の子が生まれまして、父になりました」とサプライズ報告した。赤ちゃんの手の写真も披露され、スタジオからも「かわいい」「おめで