【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２９日、本拠地でのフィリーズ戦に１番指名打者で出場し、三回に２試合連続の本塁打となる１０号ソロを放った。２戦連発は今季２度目で、２桁本塁打はメジャー９年目で８度目となった。三回一死、右腕ウィーラーに対し、１ボールからの２球目、真ん中低めのスプリットをとらえると、打球は右翼フェンス奥のブルペンに飛び込んだ。ゆっくりとダイヤモンドを１周